Dopo oltre dieci anni bonifica sull’ansa del Tevere. Si lavora su destino area dell'ex campo rom

Addio alla bomba ecologica nel cuore di Roma nord. Sono in via di ultimazione i lavori per l’eliminazione del degrado igienico sanitario e ambientale dell’area di via del Baiardo, quella dove fino al 2012 sorgeva il vecchio campo rom. Sei ettari nei quali nel tempo sono stati sversati illegalmente calcinacci, elettrodomestici, solventi con il rischio concreto di inquinamento del terreno e del vicino Tevere. Lastre di eternit abbandonate tra i rovi.

La bonifica di via del Baiardo

Per l’area è previsto il successivo ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica. L’intervento sollecitato da anni dal Municipio XV, è stato svolto a cura dell’assessorato ai Lavori pubblici della Regione Lazio, che lo ha finanziato con oltre 297mila euro. Per l’ansa del Tevere in zona Tor di Quinto pulizia dell’area, abbattimento delle strutture fatiscenti abusive e attività di manutenzione straordinaria necessarie ad assicurare le funzionalità idraulica sulla relativa ansa del fiume Tevere.

“Parliamo di un’area completamente abbandonata del Lungotevere Foro Italico. È addirittura dal 2012 che non venivano realizzati interventi specifici di messa in sicurezza. La zona, infatti, si trovava in totale stato di abbandono, considerando anche le strutture abusive affastellatesi col passare degli anni. Ora i lavori sono in via di completamento” ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi.

Il recupero dell'area dell'ex campo rom

“Durante i lavori sono stati campionati tutti i rifiuti presenti per verificare la loro pericolosità; un controllo dovuto e necessario per ristabilire la sicurezza in un’area così vasta”. L’assessore ha inoltre annunciato che sarà istituito un tavolo tecnico con il Comune di Roma per garantire il futuro rispetto ambientale dell’ansa del Tevere da recuperare e restituire alla collettività. Il Municipio XV vorrebbe realizzarci un parco attrezzato per le biciclette, vista la stretta vicinanza con la ciclabile che corre lungo la dorsale nord del fiume.