Il sogno di Roma nord: un parco al posto della maxi discarica all'ombra di Ponte Milvio

Trasformare l’area in cui oggi sorge la più grande discarica abusiva di Roma nord in un parco pubblico con una zona attrezzata per le biciclette, utile a quanti ogni giorno percorrono la vicina pista ciclabile sulla dorsale del Tevere. È questa l’idea del Municipio XV per il terreno di via del Baiardo, quello in completo stato di abbandono e degrado da oltre un decennio e per il quale a breve si provvederà alla bonifica. È stata infatti approvata la determina per l’indizione della gara che dovrà rigenerare quei sei ettari totalmente disastrati. Un impegno da parte della Regione Lazio di circa 300.000 euro per un intervento che garantirà la pulizia della zona e il ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica.

La storia di via del Baiardo: da campo rom a discarica

Già perché via del Baiardo è tristemente nota per essere una vera e propria bomba ecologica nel cuore di Roma nord, a due passi da Ponte Milvio e da tutti quei centri sportivi che animano il quadrante. Un terreno demaniale, con competenza della Regione Lazio, dove fino al 2012 sorgeva uno dei più grandi campi nomadi della Capitale, e che subito dopo si è trasformato in un’immensa discarica a cielo aperto. Sei ettari di verde invasi da rifiuti ingombranti, calcinacci, vecchi elettrodomestici, copertoni, bidoni di liquidi chimici che sversano a pochi metri dalle sponde del fiume e addirittura qualche lastra di eternit. Sotto al ponte della Tangenziale baracche e tuguri. Dopo oltre dieci anni, tra promesse sempre risultate vane, periodi di sequestro e blandi deterrenti contro gli sversamenti illeciti, ecco l’agognata bonifica.

Un parco al posto della bomba ecologica

“Per non rendere vano il lavoro portato avanti in questi anni dall’amministrazione regionale e dal Municipio XV, e considerato che l’area è stata individuata dall’Autorità di Bacino varco ambientale e quindi con vincolo di costruzione, sarà necessario quanto prima individuarne la sua destinazione d’uso” - hanno fatto sapere il presidente del XV, Daniele Torquati, e l’assessore municipale all’Ambiente, Marcello Ribera. Il municipio di Roma nord ha chiesto un tavolo tecnico tra la direzione e gli assessorati competenti per valutare appunto la realizzazione di un parco pubblico attrezzato con pit stop per i ciclisti. “Un progetto per cui si renderebbe necessaria la sola movimentazione terra, che potrebbe essere pienamente compatibile con la vincolistica dell’area di via del Baiardo e per cui abbiamo chiesto si possa prevedere un’indagine per la realizzazione e la gestione dell’area. Riqualificare l’area di via del Baiardo, a poche centinaia di metri da Ponte Milvio, - sottolineano Torquati e Ribera - significa restituire dignità ad un’area di circa sei ettari diventata ormai una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto. Un pericolo per la salute pubblica oltre che un vero e proprio scempio a cui i cittadini del nostro territorio non meritano davvero più di assistere”.