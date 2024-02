Il Bambino Gesù si trasferisce nell'ex ospedale Forlanini. C'è l'accordo Italia-Vaticano

I locali dell'ex ospedale Carlo Forlanini, chiuso e abbandonato dal 2015, ospiterà la nuova sede del Bambino Gesù. Di ieri, giovedì 8 febbraio, l'accordo tra il segretario di Stato del Vaticano, cardinale Pietro Parolin, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Una dichiarazione di intenti che ufficializza quanto per circa un anno è stato oggetto di studio tra le parti. Un percorso quello per il trasferimento dell'ospedale pediatrico partito già con la scorsa legislautra, quando in Regione era assessore alla Sanità Alessio D'Amato.

Cosa dice l'accordo con il Vaticano

Si riconosce, come riporta l'accordo, "il livello di assoluta eccellenza nel campo dell'assistenza sanitaria pediatrica e della ricerca biomedica a livello nazionale e internazionale dell'ospedale Bambino Gesù", concordando che "le sue attuali strutture in particolare la sede storica di Sant'Onofrio, non consentono né ulteriori ampliamenti né miglioramenti dell'offerta sanitaria e delle attività di ricerca". Da qui la scelta del Forlanini come "uno dei luoghi più idonei per la realizzazione della nuova sede".

L'accordo specifica poi i passaggi principali dell'operazione, dall'acquisito da parte della Santa Sede dell'area e dell'immobile, alla concessione da parte a Inail del diritto di superficie, per un periodo e un valore da concordarsi tra le parti, dalla realizzazione da parte di Inail del nuovo ospedale, all'affitto sempre da parte di Inail del nuovo plesso. Da capire quale sarà la destinazione della sede storica di Sant'Onofrio, "tenendo conto dell'attuale funzione socio-assistenziale del complesso e prevedendo anche il diritto di prelazione a favore dello Stato italiano".

"Grande opportunità per la città"

"Utilizzare l'area dell'ex ospedale Forlanini per la nuova sede del Bambino Gesù rappresenta una grande opportunità per rafforzare un polo di eccellenza sanitaria apprezzato in tutto il mondo e rigenerare un pezzo importante della città mantenendone la sua vocazione" ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri. "Come Amministrazione regionale esprimiamo soddisfazione per la dichiarazione d'intenti tra Governo italiano e Santa Sede sul futuro dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Si tratta di un primo passo di un percorso che porterà alla restituzione del Forlanini alla sua vocazione di presidio a difesa della salute dei più fragili" ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.