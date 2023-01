Lotta al randagismo, in provincia di Roma servono più guardie zoofile

Servono sempre più guardie zoofile per arginare il fenomeno del randagismo nel Lazio, in particolare nella provincia di Roma. Per questo, la Regione, su iniziativa del dirigente dell’area promozione della salute e prevenzione, ha deciso di ampliare il numero di volontari da dedicare alla cura e al monitoraggio degli animali sui territori regionali.

Randagismo

Sono state le stesse organizzazioni di volontariato del Lazio ed alcune Asl regionali a chiedere l’aumento delle nomine di guardie zoofile per Roma e provincia. Nello specifico, si passerà dalle attuali 150 unità a 200, al fine di aumentare i controlli inerenti la prevenzione del randagismo che grava sulle casse dei comuni e di aumentare i sopralluoghi sulle colonie feline. Saranno invece nominate 100 guardie zoofile per ciascuna delle province di Frosinone, Rieti, Viterbo e Frosinone. È possibile il cambio territoriale, per esigenze organizzative, di una guardia zoofila volontaria, previo assenso dell’interessato.

Cosa fanno le guardie zoofile

Le guardie zoofile promuovono e diffondono informazioni sulla legislazione vigente in materia di tutela del benessere animale e prevenzione del randagismo, vigilando sul rispetto delle relative disposizioni. In particolare, supportano il personale delle Asl, dei comuni e delle altre forze dell’ordine nei sopralluoghi per verificare lo stato di salute degli animali ed accertare gli aspetti tecnico-sanitari relativi al controllo del randagismo e alla verifica dei danni riferibili a cani randagi inselvatichiti.

Le guardie zoofile hanno anche il compito di vigilare che i proprietari di animali, in particolare di cani, tengano i loro amici a quattro zampe al guinzaglio, raccogliendo le loro deiezioni, e che siano iscritti all’anagrafe canina regionale. Le guardie zoofile hanno il compito anche di segnalare eventuali atti di crudeltà nei confronti degli animali.