Attacco degli hacker filorussi al sito del Campidoglio: "Gualtieri convochi riunione speciale"

Poche ore dopo aver attaccato il sito della polizia di Stato e, nei giorni precedenti, le pagine web del Senato e del ministero della Difesa, gli hacker filorussi di Killnet hanno preso di mira anche il sito del Comune di Roma. L'attacco, avvenuto lunedì 16 maggio, è stato respinto e il sistema informatico del sito ha retto bene. C'è però chi chiede maggiore attenzione e prevenzione.

"Da diverse settimane abbiamo presentato un'interrogazione, cui non abbiamo ricevuto risposta, per conoscere le misure adottate dal Campidoglio - ha dichiarato la capogruppo della lista civica Calenda Flavia De Gregorio - per evitare episodi analoghi a quanto accaduto un anno fa al sistema informatico della Regione Lazio".

Il precedente in Regione Lazio

Già, la scorsa estate un attacco hacker al sito regionale bloccò tutte le prenotazioni per il vaccino anti covid. Vennero disattivati i sistemi informatici, compresi quelli del portale Salute Lazio e della rete vaccinale. Un caos di ben altra portata rispetto a quanto accaduto lunedì al sito del Campidoglio.

"L'attacco cyber di gruppi di hacker filo russi non va preso alla leggera, perché può causare danni rilevanti" prosegue De Gregorio. "Ieri il sistema informatico del Comune sembra aver retto, ma è evidente che anche Roma Capitale è un obiettivo della cyber war in atto dopo l'aggressione russa all'Ucraina. Quanto accaduto desta preoccupazione per l'impatto che può avere un blocco delle attività del sistema informatico comunale". Da qui la richiesta al sindaco Gualtieri e alla presidente dell'aula Svetlana Celli. "Chiedo di convocare quanto prima una 'riunione speciale' sul tema della cybersecurity per informare i capigruppo capitolini sulle contromisure prese dal Campidoglio e sugli aspetti che riguardano la tutela delle attività istituzionali che possono ritrovarsi sotto attacco informatico".