L'estate sul Lungotevere è intrattenimento e "città del gusto"

Per la prima volta un player di food delivery lancia una manifestazione all’aperto. E' Moovenda, realtà totalmente romana, che dal 25 giugno e fino al 5 settembre (Lungotevere Prati, altezza Palazzo di Giustizia), ogni giorno dalle 17, propone ai locals e ai turisti che cominciano a riaffacciarsi nella Città Eterna con un vasta offerta di food & beverage, grazie a una decina di punti ristoro per una vera e propria “città del gusto”.

Mattarello e L’Antica Fraschetta per la cucina romana, Salvatore di Matteo Le Gourmet per chi preferisce pizze tonde e per i fritti ci sarà Renato Ruggiero. Ai sapori giapponesi di Takeda si alternano i profumi di arrosticini e bistecche di Ardente e quelli messicani di Arriba. Per i fanatici degli hamburger c’è Beef Hamburger by Saxò. Chi preferisce il pesce sarà accontentato dalla proposta di Puro Sud, che si occuperà anche dei dolci. Chiudono l’offerta un cocktail bar disposto nell’ampia area lounge che prevede fino a 500 posti a sedere.

Non solo food, però, ma anche un programma di intrattenimento variegato sarà protagonista presso il Moovenda Village: un cartellone variegato nell’ambito dell’iniziativa Estate Romana 2021 promossa da Roma Capitale: gruppi musicali (inclusa la Rino Gaetano Band), talk con personaggi importanti e divulgatori, appuntamenti speciali si potranno seguire accomodati, ben distanziati e in linea con tutte le linee di sicurezza sanitaria in ottica di anti-contagio.

Un appuntamento per ogni giorno della settimana: il 25 giugno, per la serata di apertura, ci sarà un tributo ai Blues Brothers con la band Boz Brothers.