Doc, la serie tv è ambientata in un ospedale romano

Doc - Nelle tue mani, la serie tv tra le più attese del 2022 è tornata in prima serata su Raiuno giovedì 13 gennaio. Portando sul piccolo schermo anche la realtà che stiamo vivendo, con il Covid-19 a fare il suo ingresso nelle corsie degli ospedali, il dottor Fanti (Luca Argentero) e tutto il suo staff tornano a tenere compagnia ai telespettatori per otto giovedì.

Il policlinico di Doc è a Roma

Doc - Nelle tue mani è una serie tv ambientata a Milano, nel Policlinico Ambrosiano che, in realtà, non è situato nella città meneghina. L'ospedale in cui le vicessitudini di Doc si sviluppano, infatti, si trova a Roma.

La serie tv è ambientata negli spazi del Campus Universitario Biomedico di Roma situato nel quartiere di Trigoria, precisamente in via Alvaro del Portillo. Inoltre molte scene sono girate in un ospedale ricreato negli studi della Lux Vide a Formello.