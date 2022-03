Cinecittà World presenta la nuova stagione: due nuovi parchi e una sinergia con Roma Capitale

Cinecittà World riapre le porte del divertimento a Roma. L’appuntamento è fissato per il 19 marzo con l’avvio di una stagione ricca di novità. Tra le più importanti, la creazione di altri due parchi, nuove attrazioni (come il ‘saltopazzo’ che prevede un lancio nel vuoto da sette metri di altezza o il cinema volante) e l’ingresso omaggio al parco dell’Antica Roma se già in possesso del biglietto di ingresso ai Musei Vaticani. È questo il frutto di un accordo stipulato tra Roma Capitale e il parco divertimenti di Castel Romano.

La collaborazione con Roma Capitale

“Non si può pensare che basti il Colosseo per garantire il turismo a Roma, un turismo che definirei casuale” ha commentato Alessandro Onorato, assessore allo sport, al turismo e ai grandi eventi della giunta Gualtieri durante la conferenza stampa di presentazione nella Sala della protomoteca in Campidoglio. Ha aggiunto: “È necessario programmare un futuro anche attraverso un rapporto sano tra pubblico e privato. Roma rinasce e può competere a livello globale. Senza le nostre imprese non possiamo andare lontano, soprattutto se non siamo attrattivi”.

Roma World, il parco divertimenti dell'Antica Roma

A presentare l’imminente inizio di stagione a Cinecittà World è Stefano Cigarini, amministratore delegato del parco divertimenti che si è detto certo di “contribuire al turismo e al bene sociale”. Tra le novità, in assoluto più importanti, la creazione di due nuovi parchi per garantire ‘esperienze immersive’. Si tratta di Aquaworld e Romaworld.

Nel primo caso ci sarà una inaugurazione a giugno con il nuovo Lazy River, il fiume lento Paradiso, da attraversare in totale relax su comodi materassini. Ancora la Cinepiscina con spiagge (la nuova Phuket Beach) e lettini. E soprattutto pool party già a partire dalle 17.00. Nel secondo caso, con Roma World – che aprirà il prossimo 9 aprile -, il visitatore può immergersi completamente nell’antica Roma per scoprire e conoscere usi, costumi e divertimento. Sì, perché potrà fare shopping nell’antico mercato, un giro in biga, dormire con animali accanto e sentirsi gladiatore per un giorno.

Il giardino degli dei, una passeggiata tra set cinematografici

Non solo, da 19 marzo apre un vero e proprio museo del cinema a cielo aperto. Il Giardino degli Dei è una passeggiata tra le sculture e i pezzi di set realizzate dalla storica famiglia De Angelis, da 3 generazioni e oltre 80 anni operativa a Cinecittà. Un viaggio nella storia del Cinema tra le statue realizzate per kolossal come Ben Hur, Il Gladiatore e Quo Vadis.

Cinecittà World apre anche di notte e... si balla!

Inoltre, Cinecittà World – per la nuova stagione – aprirà anche di notte perché “Dobbiamo iniziare a pensare a nuovi modelli” ha aggiunto Cigarini annunciando tre one night con una offerta dance. 40 attrazioni, oltre 100 eventi a partire dalla finale di Italia’s Got Talent e 7 aree tematiche. A Castel Romano si scaldano i motori: “Come si coniuga tutto questo ai tempi che stiamo vivendo? Come essere umani abbiamo diritto di emozionarci e noi abbiamo questa funzione, con il nostro lavoro possiamo cambiare il mondo” ha concluso Cigarini. Il costo degli biglietti resta invariato.

Il progetto Smart Park: il cellulare diventa il telecomando della giornata al parco

“Grazie ad una innovativa piattaforma tecnologica, Cinecittà World è il primo parco italiano totalmente contactless: tutto è a portata di smartphone. Dal cellulare si possono acquistare biglietti, parcheggi, menù –decidendo dove, come e a che ora essere servito, saltare la coda alle attrazioni, localizzare e raggiungere gli amici nel parco, organizzare una festa di compleanno" ha detto, infine, Cigarini.