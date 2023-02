Assunzioni a tempo indeterminato e trasformazione dei contratti di lavoro da part time a full time: per 257 lavoratori di Aeroporti di Roma arriva la stabilizzazione. Siglato l’accordo tra AdR e Cgil, Cisl, Uil e Ugl del Trasporto Aereo.

Aeroporti di Roma: stabilizzazione per 257 lavoratori

Dal prossimo mese di marzo, 66 lavoratori attualmente impiegati negli scali di Fiumicino e Ciampino in attività di assistenza ai passeggeri, saranno assunti a tempo indeterminato mentre ad altri 191 addetti il contratto a tempo determinato verrà trasformato in indeterminato.

Questa intesa, che lascia spazio ad ulteriori interventi a favore del personale operativo con il consolidamento del traffico passeggeri atteso per la prossima stagione estiva, conferma il trend di incremento degli organici di Aeroporti di Roma avviato lo scorso novembre, con l'assunzione a tempo indeterminato di 90 addetti nella società del Gruppo, ADR Security. Il piano di assunzioni definito per il 2023 coinvolge esclusivamente le risorse che negli anni passati hanno lavorato nei settori operativi del Gruppo con contratti a tempo determinato.

"L'accordo sottoscritto oggi - ha dichiarato Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma - è il frutto della proficua collaborazione con le organizzazioni sindacali e rappresenta un importante investimento nel nostro capitale umano con la stabilizzazione di 257 lavoratori. Ancora una volta, confermiamo il nostro impegno di valorizzazione delle nostre persone, protagoniste dello sviluppo sostenibile del nostro aeroporto nel segno dell'eccellenza. Un impegno, mantenuto anche durante le fasi drammatiche della pandemia in una logica di salvaguardia dei livelli occupazionali, che ha contraddistinto l'azione aziendale nel segno delle internalizzazioni, della crescita professionale e della lotta al precariato, e che ha creato negli ultimi 10 anni oltre 1.400 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato. Con il nostro piano di sviluppo, siamo determinati a proseguire e accelerare su questo percorso"

L'accordo tra AdR e sindacati

Soddisfatti i sindacati che hanno portato avanti una lunga e complessa trattativa durante la quale hanno anche rappresentato il dissenso sulle varie forme di flessibilità legate ai turni di lavoro precedentemente richieste dall'azienda e respinte “perchè ritenute non adeguate a garantire il giusto equilibrio per la conciliazione del rapporto lavoro/vita privata”.

“L'obiettivo non era certo scontato, anche alla luce della precedente situazione dovuta alla fase di emergenza sanitaria e del contesto di incertezza globale generata dal conflitto bellico in atto nel nord est Europeo” - hanno scritto in una nota Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Ugl Trasporto Aereo. “Oltre al percorso delle stabilizzazioni è stato possibile procedere anche alle trasformazioni dei regimi orari di lavoro da part time a full time per 191 lavoratrici e lavoratori delle aziende del gruppo, in ragione del confronto negoziale che ha determinato il riordino di tale processo. Con l'intesa raggiunta abbiamo potuto migliorare inoltre la condizione lavorativa di alcuni operatori di Adr Assistance che si trovavano precedentemente assunti con contratto di lavoro verticale a 10 mesi e che grazie all'accordo è stato possibile trasformare a lavoro orizzontale a 12 mesi. Infine, il personale di Adr Security coinvolto nel nuovo processo di turnazione interessato al riordino delle presenze di lavoro, maturerà un permesso retribuito annuo o in alternativa un importo economico pari a 80 euro esigibile nel mese di dicembre.

Diversamente, per il personale di Adr Security assunto a tempo indeterminato dal 2019 al 2022 saranno rese maggiormente sostenibili le griglie turni”. Un accordo che ha dunque permesso di migliorare le condizioni occupazionali ad oltre 350 dipendenti delle aziende del gruppo Aeroporti di Roma.