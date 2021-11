Ryanair svela 8 nuove rotte da Roma Fiumicino per l’estate 2022

Ryanair lancia otto nuove rotte che partiranno da Roma Fiumicino a partire dall’estate 2022. L’anno prossimo, infatti, saranno 570 i voli settimanali della compagnia irlandese (+15% rispetto ai livelli pre-covid) e comprenderanno anche le 8 nuove destinazioni, ovvero Cuneo, Figari, Gran Canaria, Cefalonia, Minorca, Prevenza-Aktion, Stoccolma e Tangeri. Da Roma saranno in totale 82 le rotte previste e 420 i posti di lavoro in loco.

“Siamo orgogliosi di continuare ad incrementare la nostra presenza su Roma - dichiara Jason McGuinness, direttore commerciale di Ryanair-, offrendo, per la prossima estate, il maggior numero di voli su Roma dall’inizio delle nostre operazioni e il maggior numero di rotte rispetto a qualsiasi altra compagnia. Ci impegniamo anche a offrire ai cittadini di Roma tariffe convenienti e un’ ampia scelta e basse emissioni di CO2”.

Per l’occasione, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe a partire da 29.99 euro per viaggi fino alla fine di ottobre 2022, che dovranno essere prenotati entro la mezzanotte di sabato 27 novembre. Le otto nuove tratte sono già attive per la prenotazione sul sito internet di Ryanair.