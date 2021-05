Estate sul litorale romano: tra sold out e quotazioni alle stelle, romani a caccia delle ultime case disponibili

Da nord a sud quest'anno la costa romana è gettonatissima, ridotte le disponibilità di affitto per le villeggiature e prezzi in crescita

L’estate 2021 è alle porte ma già da fine marzo sono partite le prime prenotazioni di case e appartamenti sul litorale romano: tra smart working e le limitazioni per il Covid per queste vacanze i romani riscoprono la lunga villeggiatura sul litorale in famiglia.

Sebbene in molti abbiano già prenotato con largo anticipo una case vacanza per un intero mese sulle località balneari come Torvaianica, Anzio, Ostia, Santa Marinella, Santa Severa e Ladispoli, molti ancora sono in cerca.

Abbiamo provato a ipotizzare una vacanza di un mese presso in una di queste località per una famiglia media formata da 4/5 persone, osservando prezzi e disponibilità prenotando adesso. “La richiesta è tantissima ma l’offerta è ridotta, -dice un consulente Tecnocasa- la possibilità di prendere una casa al mare è la soluzione preferita dalle famiglie per la situazione dettata dal Covid. Ci sono tante persone che cercano ma la disponibilità è nettamente diminuita”.

Da Ostia a Santa Marinella: sold out

“Il dato sicuro è Sold Out- così riporta un responsabile Tecnocasa del litorale nord Maurizio Castellani-da Ostia a Santa Marinella la disponibilità è ridotta a zero, in questo momento si fa difficoltà a trovare un immobile disponibile per un mese ad agosto, le ultime disponibilità sono rimaste perché sono completamente fuori dal Budget di una famiglia normale, stiamo parlando di una spesa che va dai 4 mila fino a 5 mila euro”.

Anche per il litorale nord i prezzi hanno seguito l’andamento della richiesta, infatti, le località da sempre più ambite come Santa Marinella e Santa Severa hanno raggiunto prezzi nettamente superiori a Ladispoli ed Ostia.

“Dai 1500 euro della zona di Marina di Cerveteri o Ladispoli fino ai 3 mila euro al mese per la zona di Santa Marinella, Santa Severa per luglio, per il mese di agosto il prezzo aumentava sicuramente del 20%”.

Le strutture rimaste disponibili, così come si può anche vedere nelle ricerche online nei maggiori siti di affitto per case vacanze sono pochissime. Si passa da offerte di ampie strutture a piccoli appartamenti che sicuramente non rispecchiano i bisogni di un nucleo familiare ma comunque disponibili per chi cerca un last minute, sicuramente non a basso costo. “Si parla di qualcosa al limite delle esigenze familiari, lontano dal mare o non adeguato come comodità, soluzioni più di adattamento. - conclude Castellani- Gli immobili che garantiscono l’idea di vacanza e si coniugano con un budget accessibile a una famiglia sono già sold out da tempo”.

Da Torvaianica a Nettuno

Di media per una soluzione con 4 posti letto i prezzi variano dai 1.300 euro ai 2 mila a luglio, mentre ad agosto dai 1.500 ai 2.500 euro. “Ovviamente gli stessi aumentano qualora si tratti di soluzioni fronte mare. Per la zona di Lido dei Pini i prezzi sono leggermente inferiori in quanto si può trovare una soluzione con 6 posti letto a 1.400 euro a luglio e 2,200 euro ad agosto. - dice un responsabile del litorale sud di Tecnocasa Costantino Cocco- Ad Anzio-Marechiaro siamo sui 1.300 euro di spesa a luglio e 1.500 ad agosto. Per una soluzione con 5 posti letto fronte mare per 3 mesi consecutivi arriviamo complessivamente a 4.500

In località come Lavinio a luglio si trovano sui 1.700 euro, ma possiamo anche arrivare a 2.700 per un attico in piazza vista mare. Saliamo un po' con i prezzi a Torvaianica dove per i 4 posti letto a luglio siamo sui 1.700 a luglio e ad agosto 1.800.- Conclude Cocco-Per quanto riguarda poi la zona tra Anzio Centro e Nettuno per il mese di luglio la cifra si aggira sui 1.500 euro e i 2000 a luglio e nel mese di agosto tra i 2 mila euro e i 2.500”.

I prezzi sono ovviamente legati al tipo di alloggio scelto, se infatti ci troviamo vicini al mare e la casa è di ampia metratura è probabile che il prezzo salga, variazioni di prezzo considerevoli anche se si hanno sfoghi esterni come ad esempio giardini privati o terrazze fronte mare.

Anche online la ricerca di appartamenti o soluzioni private come ville indipendenti sembra essersi decimata e i prezzi per le località del litorale sud arrivano anche a 5 mila euro per 30 notti in particolare per Anzio ed Ostia, restano disponibili ancora le strutture private che possono ospitare anche più di 5 persone con spazi e interni di lusso ma la spesa aumenta vertiginosamente.