Dopo due settimane riapre Villa Pamphili: era stata chiusa per il caso di aviaria

Dopo due settimane riapre al pubblico Villa Pamphili, nella parte ad est di via Leone XIII: quella dove si trova il laghetto del Giglio nel quale era stata rilevata la positività per influenza aviaria nelle specie avicole presenti nel laghetto. A far scattare l'allerta la morte improvvisa di un cigno. Da li verifiche e accertamenti da parte della Asl Roma 3 con il Comune a decidere di interdire l’area.

Dopo due settimane riapre Villa Pamphili

“Un provvedimento precauzionale” - aveva sottolineato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Una chiusura parziale per eseguire gli accertamenti utili a escludere ogni ulteriore diffusione del virus verso l'esterno da parte di visitatori e consentire il corretto svolgimento degli ulteriori interventi ritenuti necessari” - aveva aggiunto l’assessora all’Ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi.

Villa Pamphili, riapre la parte del laghetto: "Nessun motivo di pericolo"

Di ieri l’ordinanza del sindaco che revoca quella precedente e, di fatto, autorizza la riapertura dell'area di Villa Pamphilj intorno al laghetto del Giglio. “Le indagini condotte sugli animali che vivono nell'area hanno dato esito favorevole” - si legge sul documento. Così “non sussistendo motivi di pericolo - scrive il Comune sul sito istituzionale - i cittadini possono tornare a frequentare il parco in sicurezza”.