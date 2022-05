"Faccio esplodere tutto", si barrica nell'appartamento e apre la conduttura del gas

Ha aperto il gas dalla conduttura del suo appartamento e ha minacciato di far esplodere tutto. Attimi di tensione nella mattinata di oggi, 11 maggio, in via Ugo Ojetti. Protagonista della vicenda un uomo di 46 anni, fermato dagli agenti della polizia di Stato che hanno dovuto utilizzare il taser al termine di un concitato intervento durato quasi due ore e mezza.

Intorno alle 11, su segnalazione di diversi residenti che avevano udito le urla dell'uomo, sono accorsi i vigili del fuoco e la polizia di Stato, con i reparti Volanti, Vescovio e San Basilio. Da lì è scattata la macchina operativa, anche con il supporto di Italgas che ha provveduto alla temporanea sospensione dell'utenza.

L'uomo, che minacciava di utilizzare gas, è stato bloccato dagli agenti ed assicurato al personale sanitario presente sul luogo. Durante la colluttazione un poliziotto è anche rimasto ferito e portato dal 118 al Cristo Re. Il 46enne, invece, è stato trasportato all'ospedale Pertini. Entrambi non sono in gravi condizioni. Al vaglio degli inquirenti le motivazioni che hanno portato al gesto dell'uomo.