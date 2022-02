Incidente in via Ostiense: donna di 30 anni in codice rosso

Incidente stradale sulla via Ostiense nel pomeriggio di oggi, sabato 12 febbraio. Una donna si trovava a bordo della sua Fiat Punto quando, per cause ancora da accertare, è rimasta vittima di un incidente. La trentenne è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo. Il sinistro – che ha visto coinvolta una sola auto - è avvenuto all'altezza di via di Dragona, intorno alle ore 15.30.

Il tratto di strada è rimasto chiuso fino alle ore 17.00 quando la ditta incaricata ha terminato la pulizia dei detriti e di sostanze oleose dall’asfalto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale gruppo X Mare.