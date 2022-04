Vernice rossa contro l'ambasciata russa per protestare contro la guerra

Della vernice rossa a simboleggiare il sangue versato dai sui connazionali lanciata contro l'ambasciata della Russia a Roma. La protesta - pacifica - è stata attuata alle prime luci di lunedì mattina davanti alla sede diplomatica che si trova a Castro Pretorio. A lanciare un secchio di vernice contro il portone d'ingresso un cittadino ucraino, poi fermatosi davanti l'ambasciata senza tentare la fuga.

La protesta è stata attuata intorno alle 6:30 dell'11 aprile in via Gaeta. Lanciato il secchio di vernice rossa contro l'ambasciata, con la stessa che ha imbrattato parte dell'ingresso del palazzo diplomatico, a fermare il dimostrante sono stati i soldati dell'esercito italiano dei granatieri di Sardegna in presidio fisso nell'ambito dell'operazione strade sicure in via Gaeta.

Allertata la polizia, l'uomo, un cittadino ucraino incensurato residente nella Capitale, ha spiegato le motivazioni del suo gesto di protesta, indicando il rosso della vernice a simboleggiare il sangue versato dall'Ucraina nella guerra in corso con la federazione Russa. Accompagnato negli uffici del commissariato Salario di polizia la sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.