In escandescenza al supermercato non fornisce documenti agli agenti, poi sputi, calci e danni alla volante

Ubriaco ed in escandescenze ha creato il panico in un supermercato tanto da richiedere l'intervento della polizia. Poco collaborativo con gli agenti si è prima rifiutato di fornire le proprie generalità, ha quindi sputato contro i poliziotti ed ha cominciato ad inveire contro gli stessi. Infine, non pago ha danneggiato la volante. La giornata movimentata è stata messa in scena da un 42enne, poi arrestato.

I fatti hanno cominciato a prendere corpo nel tardo pomeriggio di mercoledì 7 ottobre all'interno del supermercato Conad di via Castel di Leva, nel IX Municipio Eur. Particolarmente agitato diversi clienti hanno chiamato il 112 con l'arrivo sul posto degli agenti delle volanti e del commissariato Esposizione. Sul posto i poliziotti hanno trovato il 42enne romano. Alla richiesta dei documenti l'uomo ha dato ulteriormente in escandescenza. Da qui gli sputi contro i poliziotti e le offese. "Pezzi di m****", "Fr***", "Infami", tanto da costringere gli agenti a bloccarlo non senza difficoltà e ad ammanettarlo.

Particolarmente agitato il 42enne ha quindi provato ad autolesionarsi da prima sbattendo la testa contro l'asfalto dove era stato immobilizzato. Poi i calci all'esterno dell'auto, infine, una volta entrato nella volante ha cominciato a prendere a testate il plexiglass che divide la parte posteriore con quella anteriore della vettura, danneggiandolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Identificato in un 42enne già conosciuto alle forze dell'ordine, l'uomo è stato arrestato per resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale e per danneggiamento ai beni dello Stato.