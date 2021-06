Panico all'Esquilino: uomo corre in strada con una pistola sotto il braccio

Correva in via Merulana con una pistola sotto il braccio assicurata da una fascia nera: un dettaglio che ha spaventato i passanti che ha incrociato, e che li ha spinti a chiamare il 112 per chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, soprattutto a pochi giorni dalla tragedia di Ardea

I fatti risalgono a martedì pomeriggio, quando l’uomo, un 45enne romano, ha percorso correndo il tratto tra via Galilei e via Merulana con l’arma. Sul posto sono quindi arrivati gli agenti del commissariato Esquilino, che hanno iniziato a perlustrare la zona in cui era stato avvistato rintracciandolo nei pressi di Parco di Colle Oppio, in via Domus Aurea.

L’uomo è stato immediatamente bloccato e disarmato e l’arma, una pistola con tappo rosso Bruni calibro 9 caricata con 10 cartucce a salve, è stata sequestrata. I poliziotti hanno deciso di perquisire anche l’abitazione del 45enne trovandovi altre armi - un nunchaku e un pugnale da sub - e munizioni, 30 cartucce a salve dello stesso calibro della pistola.

L’uomo è stato arrestato per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e procurato allarme. Mercoledì mattina è stato processato per direttissima e, anche alla luce di un sospetto disturbo dello spettro autistico, il pm ha disposto una perizia psichiatrica.