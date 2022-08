Ubriaco e senza casco fugge in moto

Era ubriaco e senza casco. Le ha provate tutte per evitare il controllo, ma non c'è riuscito. La scorsa notte, durante lo svolgimento dell'ordinaria attività di controllo del territorio, gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Ladispoli hanno denunciato una persona per guida senza patente reiterata nel biennio.

L'uomo, destinatario della misura di prevenzione dell'avviso orale, è stato sorpreso sul lungomare di Ladispoli mentre si trovava alla guida del proprio motociclo in evidente stato d'ebbrezza alcolica e senza indossare il casco. Alla vista della volante, ha cercato di darsi alla fuga, ma, dopo un breve inseguimento, è stato fermato e controllato dagli operanti.

Il veicolo, risultato sprovvisto di copertura assicurativa e con revisione scaduta, è stato sottoposto a fermo e sequestro amministrativi.