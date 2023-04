Il quaderno dello spaccio, la sua camera come base per la droga: preso pusher 18enne

Vendeva droga usando come base la sua camera da letto. A finire nei guai un ragazzo di 18 anni del Trullo. Il 12 aprile scorso, durante attività di controllo in zona, i poliziotti della squadra mobile hanno notato un anomalo via vai di persone nelle vicinanze di un portone di una palazzina. Immediatamente hanno effettuato un servizio di osservazione durante il quale è stata fermata una donna domiciliata nell'appartamento sospetto, nel quale il figlio probabilmente svolgeva illecite attività.

Gli agenti, a quel punto, hanno deciso di salire in casa per procedere a una perquisizione. Lì era presente il ragazzo, italiano di 18 anni, e all'interno della sua camera sono stati rinvenuti 106 grammi di hashish, un quaderno dove erano riportati i dati dell'attività di spaccio e 60 euro in contanti. Alla fine degli accertamenti la droga, i soldi e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati, il ragazzo è stato arrestato, mentre la madre è stata denunciata in stato di libertà per concorso nel reato.