Vende Rolex su internet, ma lo pagano con 10mila euro falsi. I truffatori lo investono e scappano

Ha messo in vendita il suo Rolex su internet e dopo pochi giorni sembrava aver chiuso l'affare. Così ha dato appuntamento ai compratori interessati al suo prezioso orologio intorno alle 11 del mattino di venerdì in via Gallia, una strada trafficata di Roma tra Porta Metronia e San Giovanni. Peccato che all'appuntamento si sono presentati due giovani romani che lo hanno truffato.

Vittima un uomo di 40 anni. L'affare è stata chiuso per 10mila euro. I due ragazzi che hanno pagato in contanti, però, lo hanno fatto con banconote false. Il quarantenne una volta che si è accorto di essere stato truffato, li ha rincorsi ma i due, saliti in auto, hanno ingranato la marcia e sono ripartiti, investendolo.

L'uomo, ferito ma non in gravi condizioni, è stato medicato sul posto dal 118 e quindi ha denunciato la truffa e il furto alla polizia di Stato che ora indaga. In fuga i truffatori, con la vittima che ha fornito i dettagli a lui noti per risalire alla loro identità.