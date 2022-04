Il finto maresciallo e il finto avvocato spariti con quasi 20.000 euro

“Sua cugina ha avuto un incidente, le servono soldi per evitare l’arresto”: lo hanno raggirato così, un uomo di 88 anni che, colto in contropiede e agitato dai truffatori che si sono spacciati per un avvocato e un maresciallo dei carabinieri, ha consegnato 18.000 euro tra contanti e gioielli.

L’ennesima truffa agli anziani è andata in scena nel pomeriggio di sabato in zona Trastevere. A chiamare è stato proprio l’anziana vittima, che agli agenti del commissariato intervenuti sul posto ha raccontato di avere ricevuto una telefonata in cui un uomo, che si è presentato come un maresciallo dei carabinieri, gli ha riferito che una sua lontana parente era stata coinvolta in un incidente. Poi è stata la volta di un sedicente avvocato, che ha intimorito ancora di più il pensionato mettendolo in guardia: o consegnava il denaro che aveva a casa per “pagare la cauzione”, o la parente sarebbe finita, e rimasta, in carcere.

L’anziano si è fidato. In ansia per le sorti della presunta cugina, incalzato dai truffatori - che hanno ormai affinato la tecnica per far montare paura e preoccupazione nelle vittime - ha accettato di consegnare quanto di valore aveva in casa: alla sua porta si è presentato un uomo che, identificandosi come il figlio dell’avvocato, ha preso dalle sue mani 7.000 euro in contanti e altri 11.000 euro circa di gioielli. Poi si è allontanata, lasciando la vittima smarrita, confusa e preoccupata.

L’uomo alla fine ha dato l’allarme. Ha capito di essere stato vittima di una truffa e ha chiamato il 112, che ha inviato sul posto una volante. Gli agenti non hanno potuto fare altro che constatare quanto accaduto, accompagnare l’anziano in commissariato e raccogliere la sua testimonianza e la sua denuncia, per poi avviare le indagini.