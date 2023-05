Paga 50 euro e dà il suo documento ad un altro per sostenere l'esame d'italiano al suo posto

Ha pagato 50 euro e dato il suo documento a un'altra persona, ingaggiata per superare l'esame d'italiano al suo posto. Un raggiro che però non è sfuggito agli esaminatori che hanno chiamato i carabinieri. È quanto successo nella mattinata di sabato in un istituto in via Vitaliano Ponti, nella zona dell'Alessandrino.

Secondo quanto appreso i sospetti sono nati quando un cittadino senegalese di 36 anni si era presentato all'esame per la prova d'italiano utile per il permesso di soggiorno, millantando di essere un'altra persona, un connazionale di tredici anni più giovane. L'evidente differenza nella foto sulla carta d'identità ha fatto scattare l'allarme. L'esaminatrice ha così chiamato i carabinieri che hanno accertato la sostituzione di persona.

Il 36enne aveva in mano un regolare documento di un ragazzo di 23 anni, che di fatto era la persona che avrebbe dovuto svolgere quell'esame ma aveva pensato bene di pagare cinquanta euro all'amico e mandare lui al suo posto. I carabinieri hanno denunciato entrambi. L'esame per il ragazzo è stato annullato.