La truffa del finto nipote, raggirano la badante e rubano i gioielli in casa di una 95enne

Hanno raggirato la badante riuscendo così a rapinare l'anziana che accudiva. Vittima della truffa del finto nipote una donna di 95 anni, derubata di oro e gioielli nella sua abitazione del III municipio. A raggirare le donne attirando la collaboratrice domestica in un ufficio postale della zona due uomini, uno al telefono e l'altro arrivato poi in casa dell'anziana.

La truffa è andata in scena in un appartamento di via di Conca d'Oro quando al telefono fisso della 95enne è arrivata una chiamata da parte di un uomo che si è spacciato per il nipote dell'anziana. Una volta mandata in confusione la proprietaria di casa il fantomatico nipote si è fatto passare la badante, una cittadina peruviana, invitandola ad andare subito in un ufficio postale per ritirare un pacco.

Convinta la collaboratrice domestica, una volta che quest'ultima è uscita di casa nella stessa si è presentato un uomo, un italiano di circa 30 anni, che dopo essersi guadagnato la fiducia dell'anziana è riuscito a distrarla e ad entrare in camera da letto dove ha poi rubato oro, monili, collane ed anelli. Poi, con tutta calma, si è allontanato da casa dell'anziana.

Ad accorgersi della truffa è stata poi la stessa badante, tornata a casa dopo che alle poste non ha trovato nessun pacco da ritirare. Richiesto l'intervento al 112 nell'abitazione della donna sono quindi intervenuti gli agenti del distretto Fidene Serpentara e gli investigatori della scientifica che raccolta la denuncia della 95enne hanno cominciato le indagini per risalire alla coppia di truffatori.