Via Nazionale, trasporta calcinacci senza autorizzazione per smaltirli: maxi multa

Si trovava in sosta irregolare con il proprio autocarro, l'uomo di 35 anni di nazionalità romena che ha attirato l'attenzione della polizia locale. Gli agenti del I gruppo Trevi, fermandolo così in via Nazionale, si sono avvicinati al furgoncino constatando l'assenza di titoli autorizzativi al trasporto di rifiuti, prevalentemente calcinacci, presenti a bordo del mezzo.

Guai che si sono sommati anche ad altri. All'uomo mancava anche la documentazione prevista per il successivo smaltimento. Per tali motivi è scattata la denuncia. Più di 6mila euro poi l'ammontare delle sanzioni elevate: non solo per la sosta irregolare e per la mancanza del permesso ZTL, ma anche per alcune irregolarità emerse durante il controllo del cantiere. Al termine delle verifiche, il carico è stato sequestrato e l'autocarro sottoposto a fermo amministrativo.