Vende tour turistici senza autorizzazioni, indosso un pos per i pagamenti elettronici

Lavorava per un'agenzia turistica e arrotondava vendendo tour agli stranieri in vista nella Capitale. Un'attività che l'uomo svolgeva però senza nessun titolo. A interrompre gli affati dell'uomo a piazza di Spagna la polizia locale.

Sono stati gli agenti del I gruppo Centro Storico, a due passi dalla scalinata di Trinità dei Monti, durante i consueti controlli a contrasto dell’abusivismo commerciale, a notare un venditore vendere alcuni biglietti, con in mano un dispositivo che permetteva di accettare pagamenti con carta di credito.

Alla richiesta di documenti il quarantacinquenne, di nazionalità straniera, ha ammesso di lavorare per un’agenzia turistica senza avere alcun titolo per svolgere questo tipo di attività. Il responsabile è stato sanzionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente e sono stati posti sotto sequestro il pos e circa 1000 euro in contanti.