Tor Bella Monaca, pusher a 18 anni: fermato con 32 dosi pronte per lo spaccio

A Tor Bella Monaca, non si è mai troppo giovani per entrare nel business della droga. Non è infatti difficile trovare pusher giovanissimi, anche appena maggiorenni. È il caso di un 18enne romano, finito nei guai e arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato notato mentre si aggirava con fare sospetto in via dell'Archeologia. Aveva con sè 32 involucri di cocaina per un peso complessivo di oltre 21 grammi e di 60 euro. L'arrestato è stato portato in caserma, in attesa del rito direttissimo.

Nell'ambito dello stesso dispositivo di controllo scattato in via dell’Archeologia, è stato sorpreso dai carabinieri dei Tor Bella Monaca anche un romano di 49 anni, in atto sottoposto agli arresti domiciliari per pregressi reati inerenti gli stupefacenti, che è stato arrestato per evasione.

La stessa contestazione è stata mossa ad altre 2 persone: un romano di 43 anni, anche lui agli arresti domiciliari, rintracciato in via Amico Aspertini mentre stava passeggiando in strada senza alcuna autorizzazione e un romano di 34 anni, sottoposto alla detenzione domiciliare e trovato senza giustificato motivo fuori dalla sua abitazione.