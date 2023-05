Tor Bella Monaca come Fast and furious: le corse clandestine dei rampolli dei clan tra le vie dello spaccio

Rumori di frenate, sgommate e motori. Auto di lusso e suv, quasi sempre presi a noleggio, che sfrecciano tra i palazzi popolari, in pieno giorno. Al volante ragazzi giovanissimi vicini alle famiglie che a Tor Bella Monaca fanno affari da anni con le droga, Sparapano e Moccia su tutti. Il circuito, per così dire, è quello di via dell'Archeologia, che circonda i palazzoni popolari del R5, una delle principali "torri".

Non si tratta di vere e proprie corse clandestina, ma di sfuriate a colpi di acceleratore per alzare la cresta e ribadire - ancora una volta - che quella è la loro zona. Le forze dell'ordine ne sono a conoscenza. Monitorano la questione. Secondo quanto appreso da RomaToday, infatti, i carabinieri hanno denunciato più volte la vicenda all'autorità giudiziaria menzionando anche chi tra questi giovani al volante è senza patente e, nonostante l'impedimento, guida ugualmente.

Il problema, tuttavia, è serio. Se non fosse per altro che quelle auto che corrono ad alta velocità possono causare incidenti o investire persone. In molti nel quartiere stanno alzando la voce, prima sui social e ora anche in strada. "Mi sforzo di capire se è Imola o Tor Bella Monaca, perché mi confondo", ha scritto Daniele sul gruppo di quartiere innescando il dibattito.

"Prima erano solo i più sboroni che noleggiavano auto da corsa per sentirsi qualcuno su via dell'Archeologia, poverini. Adesso vedo Pandini, Matiz, Punto. Tutti a sgommare e minimo 130/150 km orari in questa strada. È diventata la moda del momento. Finirà a breve, al prossimo figlio che uccideranno. Faranno una settimana di pausa e ricominceranno perché è una moda", il pensiero di Ivano mentre qualcuno pensa ad una petizione o a delle firme per mettere dei dissuasori, dei dossi. Sabato, in strada, due donne hanno bloccato via dell'Archeologia per impedire la corsa di due giovanissimi su una Ferrari azzurra. Un disperato rimedio.