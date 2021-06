Ucraina-Inghilterra a Roma, 2500 tifosi inglesi frenati dalla quarantena. Occhi puntati sugli scali

Circa 2.500 biglietti saranno venduti dalla federazione inglese che però potrebbe far fatica a piazzarli visto che chi atterrerà in Italia dal Regno Unito dovrà sottoporsi a quarantena obbligatoria

La variante Delta blocca i tifosi dell'Inghilterra che, dopo aver eliminato la Germania, sognano ora di vincere l'Europeo. La nazionale dei Tre Leoni, sabato affronterà l'Ucraina a Roma in uno stadio Olimpico che si prepara così ad ospitare l'ultima "sua" partita della kermesse.

All'Olimpico saranno ammessi - così come per le tre precedenti partite - 16mila spettatori. Il 68% dei biglietti è già stato venduto prima di conoscere chi fossero le due contendenti, mentre il restante 32% è stato ripartito ieri dopo l'esito degli ottavi di finale, tra le federazioni di Ucraina e Inghilterra. Ad entrambe andranno 2.500 biglietti, che rischiano di restare invenduti nel Regno Unito per l'impossibilità di rispettare la quarantena.

I calcoli sono semplici. La partita si disputerà il 3 luglio: anche se i tifosi inglesi partissero oggi per l'Italia dovrebbero sottoporsi ad una quarantena obbligatoria di cinque giorni, così come impone l'ordinanza del Ministro Roberto Speranza firmata il 18 giugno scorso ed entrata in vigore il 21 giugno. I tempi non sarebbero compatibili con le indicazioni sanitarie per arginare gli eventuali rischi di una variante Delta. L'attenzione allora si sposta sul rischio di eventuali triangolazioni di voli, attraverso degli scali, e dell'eventuale arrivo a Roma. Possibili anche viaggi in auto, attraverso la Francia.

Non è escluso che nelle prossime ore, per evitare che nella Capitale possano arrivare tifosi inglesi (anche senza biglietto), i 2500 ticket a disposizione della nazionale della Regina possano essere venduti solamente agli inglesi residenti in Italia, così come accaduto del resto a Wembley, quando a supportare gli Azzurri c'erano italiani residenti in Inghilterra.

Sul caso è intervenuto anche l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato: "Ricordo che è in vigore, per motivi di contrasto alla pandemia e alla variante Delta, l'ordinanza per la quarantena di 5 giorni rivolta a tutti coloro che provengono dalla Gran Bretagna, la quarantena deve essere rispettata".