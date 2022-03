Un'immagine choc, una tragedia consumatasi sotto gli occhi attoniti dei residenti della zona. E' stato proprio un cittadino a richiedere l'intervento al 112: "Correte, un uomo si è impiccato e si è lanciato dalla terrazza di un palazzo". La tragedia si è consumata a Santa Maria delle Mole, ai Castelli Romani. A perdere la vita un uomo, un 49enne. Una vera e propria tragedia avvenuta a poca distanza da una scuola, tanto da richiedere la chiusura di una materna e, quella temporanea, della delegazione distaccata dell'amministrazione di Marino,

La richiesta d'intervento ai soccorritori intorno alle 7:30 di mercoledì 3 marzo da una strada della frazione del comune di Marino. Intervenuti i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare la morte del 49enne, ospite in un appartamento ai Castelli Romani. Un'immagine choc quella che hanno trovato poliziotti ed operatori del 118 con la vittima trovata appesa ad una corda sulla facciata del palazzo.

Secondo i primi accertamenti il 49enne, dopo essere salito sul terrazzo della palazzina dove era ospite, ha fissato una corda ad una struttura in cemento di un barbecue, poi si è lanciato nel vuoto. Per lui non c'è stato nulla da fare.

Cittadinanza sotto choc

Una morte che ha colpito tutta la cittadinanza di Santa Maria delle Mole. "Una terribile tragedia ha colpito questa mattina il nostro Comune - scrive su facebook l'amministrazione di Marino -. Un uomo di 49 anni si è tolto la vita nei pressi della Casa dei Servizi di via Morosini a Santa Maria delle Mole. Intervenuti sul luogo, il sindaco Stefano Cecchi insieme alla polizia locale guidata dalla dottoressa Monica Palladinelli, hanno immediatamente provveduto alla chiusura della scuola dell'infanzia e della Delegazione adiacenti al sito del tragico evento. Successivamente all'arrivo della polizia scientifica, la Casa dei Servizi è stata riaperta mentre l'asilo rimarrà chiuso per tutta la giornata".

"L'amministrazione comunale e la cittadinanza tutta si stringono al dolore della famiglia”, le parole del primo cittadino, molto colpito dall'accaduto.