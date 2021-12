Luna di miele tragica, precipita sulla banchina del Tevere. Grave turista americana

Una tragica luna di miele con una neosposa ricoverata in gravi condizioni in ospedale ed il marito che non si da pace. E' stata infatti sottoposta ad un delicato intervento chirurgico una donna statunitense di 35 anni, precipitata sulla banchina del Tevere sotto gli occhi del compagno. E' successo a Trastevere lo scorso mercoledì notte.

L'incidente il 22 dicembre mentre i due sposini, in viaggio nella Capitale in luna di miele, stavano tornando in albergo a Trastevere dopo aver visitato tutto il giorno le bellezze della Città Eterna. Prima di rientrare nella struttura ricettiva la donna, che vive a New Orleans con il marito, 33enne anch'egli statunitense, si è seduta sul parapetto di ponte Principe Amedeo Savoia Aosta. Spalle al fiume la 35enne ha però perso l'equilibrio ed è precipitata nel vuoto sotto gli occhi del marito.

Un volo di diversi metri con la 35enne precipitata sulla banchina del fiume Tevere. In gravi condizioni all'altezza di via Acciaioli è quindi intervenuta l'ambulanza del 118. La vittima è stata trasportata all'ospedale San Camillo dove è stato sottoposta ad un delicato intervento chirurgico a cause delle fratture mutliple scomposte causatele dalla caduta.

Resta da comprendere cosa abbia causato la caduta della 35enne dal parapetto del ponte del Centro Storico di Roma. Ascoltato il marito, sotto choc, sull'incidente indagano gli agenti del commissariato Trastevere intervenuti sul posto con l'ausilio dei poliziotti delle volanti. Sul posto per svolgere i rilievi anche gli uomini della scientifica della questura di Roma.