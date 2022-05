Danneggiatore seriale spacca gli specchietti di 15 auto in sosta

Un danneggiatore seriale di automobili che già in passato aveva preso di mira le vetture parcheggiate nella zona del Don Bosco. Un vizio che un 26enne non ha però perso e che lo ha portato nella notte a spaccare gli specchietti di 15 auto che si trovavano in sosta nel popoloso e popolare quartiere del VII municipio Tuscolano.

Sono state le volanti della polizia di stato, dopo diverse chiamate dei cittadini allarmati dal trambusto provenire da piazza dei Consoli, ad intervenire sul posto poco dopi la mezzanotte fra il 12 ed il 13 maggio ed a fermare il ragazzo - un romano già noto alle forze dell'ordine - mentre spaccava l'ultimo dei 15 specchietti presi di mira.

Identificato dagli agenti è stato denunciato per danneggiamento.