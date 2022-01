Spari in strada al Trullo: danneggiata un'auto in sosta

"Correte, stanno sparando in strada". Sono le 16.15 di mercoledì 5 gennaio quando il numero unico per le emergenze finisce sommerso da chiamate di residenti e passanti di via delle Vigne, nella zona del Trullo.

Secondo le testimonianze raccolte dalla polizia una persona a bordo di uno scooter di grandi dimensioni avrebbe sparato diversi colpi di arma da fuoco che hanno raggiunto e danneggiato una macchina parcheggiata. A terra la polizia scientifica, intervenuta allertata dai colleghi del XI distretto San Paolo, ha ritrovato quattro bossoli.

Un avvertimento? Una bravata? Un agguato fallito? A fornire risposte saranno le indagini della squadra mobile. Al momento le certezze riguardano le tante testimonianze, tutte coincidenti, in merito ad una persona che a bordo di uno scooter e con casco integrale ha fatto fuoco per poi allontanarsi a tutta velocità. In queste ore si stanno esaminando le immagini delle telecamere di zona.

Secondo quanto si apprende la pista dell'agguato è ritenuta attendibile perché non lontano vive un noto pregiudicato. Inoltre l'auto colpita è totalmente estranea all'episodio, fatto questo che porta ad escludere il possibile avvertimento