Prima la doppia lite e poi gli spari: ferito un uomo

Prima la lite, avvenuta per due volte, quindi gli spari. A restare ferito un uomo di 48 anni colpito di striscio. È quanto avvenuto nella mattinata di martedì 15 febbraio a Rocca di Papa, comune dei Castelli Romani alle porte di Roma. I fatti si sono consumati più precisamente nella zona di Campi di Annibale. Tutto è iniziato quando due persone, un uomo che vende legna e il 48enne, hanno litigato in maniera molto animata arrivando anche alle mani in strada.

Più tardi una seconda lite. Questa volta nei pressi del terreno del commerciante. Qui una nuova discussione e un'altra rissa con il commerciante che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola all'indirizzo del 48enne. Uno di questi lo avrebbe colpito di striscio vicino al collo.

A quel punto il 48enne è andato in ospedale per farsi medicare all'ospedale dei Castelli di Ariccia. L'uomo non è in gravi condizioni. Sul caso indagano a bocche cucite i carabinieri della compagnia di Frascati che stanno cercando di ricostruire i fatti, dopo la denuncia della vittima avvenuta ieri mattina.