Prima gli spari in strada, poi l'arresto: paura a Don Bosco

Attimi di paura nella tarda mattinata di sabato 14 gennaio in piazza dei Consoli, nel quartiere Don Bosco, per alcuni colpi di pistola esplosi durante un arresto.

A sparare un agente di polizia che, nel corso di un servizio finalizzato a contrastare le truffe agli anziani, ha mirato alle gomme dell’auto su cui stava cercando di fuggire un uomo che aveva appunto messo a segno una truffa.

Gli agenti della squadra mobile hanno intercettato l’uomo e il complice nei pressi di un bancomat. Il primo aspettava in macchina, il secondo stava ritirando contanti con una carta rubata. Sono quindi entrati in azione: un poliziotto ha bloccato il giovane che stava ritirando, identificato poi in un minorenne, il collega si è diretto verso l’uomo che aspettava in macchina e che, nel vederlo ha ingranato la marcia e lo ha investito nel tentativo di scappare. È a quel punto che i poliziotti hanno mirato agli pneumatici dell’auto e fatto fuoco, riuscendo a bloccarla.

Il minorenne è stato denunciato, l’uomo alla guida dell’auto è stato invece arrestato.