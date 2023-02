Spari a Morena: si indaga su possibili collegamenti con l'omicidio di Thomas Bricca

Da Morena alla Ciociaria. Potrebbe esserci un collegamento fra l'omicidio di Thomas Bricca, il 18enne ferito con un colpo di pistola ad Alatri lo scorso 30 gennaio e poi morto in ospedale, e i due ragazzi gambizzati vittime di un agguato sabato sera nella periferia di Roma. Entrambi con precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti una delle due vittime dell'agguato - il 21enne S.D. - è risultato essere residente a Frosinone. L'amico romano, (A.C. 27 anni) anche lui vecchia conoscenza delle forze dell'ordine per questioni di droga, è invece figlio di un noto pregiudicato della zona che in passato avrebbe gestito una delle piazze di spaccio di Morena, quartiere del municipio Tuscolano dove il figlio e l'amico sono stati feriti a colpi di pistola.

L'arresto del 21enne per spaccio ad Alatri

Ad accomunare l'omicidio di Thomas Bricca - che sarebbe stato vittima di uno scambio di persona - e l'agguato di via dei Sette Metri il mondo delle sostanze stupefacenti. Chi indaga - a bocche cucite - non esclude infatti che il 21enne ciociario si potesse trovare ospite del suo amico a Roma proprio per far calmare le acque ad Alatri. Proprio nella cittadina frusinate infatti il nome del giovane - allora 18enne - uscì fuori nell'ambito dell'operazione Sinergy che nel 2019 portò carabinieri e guardia di finanza a decapitare un gruppo dedito alla vendita di sostanze stupefacenti a Fiuggi. Da qui la necessità d'indagare a fondo, con gli investigatori della squadra mobile romana a lavoro per accertare eventuali collegamenti fra l'omicidio di Thomas Bricca e la gambizzazione di Morena.

Da Morena ad Alatri

A tingere di giallo l'agguato di sabato sera a Morena il tentativo del 21enne ciociario di non farsi trovare dalla polizia sul luogo della sparatoria. Gambizzato assieme al 27enne mentre entrambi si trovavano in strada, quando il personale del 118 e la polizia sono arrivati nel quartiere al confine con il comune di Ciampino hanno infatti trovato ferito a terra alle gambe solamente A.C. che - poco collaborativo - non aveva riferito agli investigatori che lo hanno ascoltato del ferimento anche dell'amico 21enne.

In fuga dopo essere stato ferito

Il 21enne S.D. è infatti stato rintracciato dalla polizia un'ora dopo la richiesta d'intervento al 112 arrivata intorno alle 22:00 dell'11 febbraio. Anche lui ferito alle gambe, è stato poi trasportato al policlinico Tor Vergata e - come fatto già dal 27enne - non ha fornito spiegazioni chiare agli investigatori.

L'ipotesi del regolamento di conti

Il modo in cui i due sono stati feriti - entrambi gambizzati il 27enne con due colpi e l'amico con un solo sparo - fanno infatti propendere gli inquirenti sulla pista dell'avvertimento. Chi ha sparato avrebbe avuto infatti il tempo e il modo di uccidere entrambi i ragazzi. Un agguato che potrebbe dunque essere collegato a quanto accaduto lo scorso 30 gennaio a Alatri, quando Thomas Bricca fu vittima - per sbaglio - di una possibile faida per l'egemonia dello spaccio di droga nelle piazze dei comuni della provincia frusinate. Le indagini degli investigatori romani in sinergia con gli inquirenti ciociari stanno andando avanti anche per chiarire la posizione del 21enne ed escludere, o eventualmente accertare, un collegamento con i fatti di Alatri.