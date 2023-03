Spari contro un'auto in transito: buchi sulla carrozzeria e finestrino infranto

Stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro. Poi lo sparo, che ha centrato la portiera della sua auto infrangendo il finestrino lato guida. Una volta sceso dalla vettura l'uomo - un cinquantenne romano - ha trovato il montante dello sportello forato da quelli che sembrerebbero essere i pallini di una cartuccia esplosa con un fucile da caccia, o comunque un'arma lunga. Un episodio inquietante, che l'uomo, dopo aver sporto regolare denuncia ai carabinieri, ha voluto raccontare al fine di mettere in allarme gli organi competenti.

Spari contro l'auto

Sono le 19:30 di lunedì 20 marzo. Sulla Capitale sta piovendo. L'uomo - alla guida di una Toyota Aygo - dopo aver percorso via dell'Imbrecciato, al Portuense, svolta su via Emilio Almansi, poi "ho sentito un forte boato seguito da un fascio luminoso. Ma Inizialmente pensavo potesse essere un petardo". Il cinquantenne accosta l'auto, scende nonostante la pioggia "e mi sono reso conto che non era stato un petardo". Oltre al finestrino anteriore sinistro infranto, sulla carrozzeria dell'auto "dei buchi e vari segni di schegge da polvere da sparo sul lato sinistro e su parte del tetto".

Il forte rumore in strada

In città è già buio, l'automobilista si guarda intorno "ma non c'era nessuno". Il cinquantenne citofona a un'abitazione dalla quale potrebbe essere partito lo sparo "ma inizialmente non mi risponde nessuno". Poi la voce di un uomo: "che mi ha confermato di aver sentito anche lui un forte rumore. Poi mi ha invitato ad andare via".

La denuncia ai carabinieri

Spaventato l'uomo si è quindi recato alla stazione dei carabinieri Monteverde nuovo, dove ha sporto regolare denuncia. "Credo si sia trattato di uno sparo diretto nei miei confronti - chiosa l'uomo senza mezzi termini - probabilmente effettuato con un fucile a pallini o da caccia, come risulta evidente dai segni che ho trovato sulla mia auto".

Episodio inquietante

L'uomo, come riferito in sede di denuncia, ha dichiarato di non aver subito minacce: "A oggi ignoro se siano state condotte indagini e che risultati siano stati ottenuti. Di fatto qualcuno ha deliberatamente sparato in strada, ad altezza viso guidatore auto, in piena città e a tutt'oggi il responsabile mi è ignoto. Per come si è verificato potrebbe ripetersi. Quella sera pioveva e faceva freddo e viaggiavo naturalmente con il finestrino chiuso. Se fosse stato aperto adesso forse staremo parlando di altro". "Sono molto preoccupato - conclude - un episodio inquietante sul quale spero venga fatta luce".