Spara con una balestra al compagno della madre: 50enne lotta tra la vita e la morte

Sono gravissime le condizioni di un uomo di 50 anni rimasto vittima di un'aggressione da parte di un 28enne, figlio della sua compagna. I fatti a Castel Madama, alle ore 13 di venerdì 15 aprile. Il giovane, per motivi ancora da accertare, si è presentato in via della Gorghe - residenza della madre - armato di balestra: alla vista dell'uomo ha scoccato un dardo che ha raggiunto il 50enne sul fianco, trapassandolo in parte.

Colpito al rene, l'uomo è finito a terra in una pozza di sangue. Gravissime le sue condizioni, tanto da richiedere il trasporto d'urgenza al Policlinico Gemelli in eliambulanza. Qui è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, durato tre ore e mezza.

Il 28enne è stato fermato dai carabinieri della locale stazione: la sua posizione è al momento al vaglio degli inquirenti.