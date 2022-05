Lo spaccio tra giovani a San Basilio, nei guai due 19enni e un ragazzo di 18 anni

Spacciavano droga tra le vie di San Basilio. A finire nei guai tre giovani romani - un 18enne già noto alle forze dell'ordine e due 19enni – sorpresi, in piena notte, nell’androne condominiale di una palazzina in via Montecarotto mentre stavano confezionando le dosi di hashish. A pizzicarli i carabinieri della stazione di San Basilio che hanno rinvenuto e sequestrato 50 grammi di hashish pronti per la vendita alcune dosi di marijuana e 1985 euro in contanti.

Tutti gli arresti sono stati convalidati. L'operazione fa parte di una serie diq controlli mirati al contrasto di ogni forma di reato nel quartiere popolare romano. Nel pomeriggio, invece, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Montesacro hanno arrestato una 35enne romana, senza occupazione e con precedenti, notata cedere dosi di cocaina ad un giovane, identificato e segnalato alla prefettura, quale assuntore. Nelle tasche della donna sono stati trovati 4 grammi di cocaina, sequestrati.