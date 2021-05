Da Tor Bella Monaca a San Basilio, nuova stretta contro lo spaccio: 6 arresti

I carabinieri non mollano la presa sulle piazze di spaccio di Roma. I militari, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno fatto scattare le manette ai polsi di 6 spacciatori, tutti sorpresi in possesso, principalmente, di cocaina, ma anche di hashish e marijuana. Le zone passate al setaccio sono quelle di Tor Bella Monaca, Tor Vergata, San Basilio, ma anche quella dell'Ardeatino.

A Tor Bella Monaca c'è stato il sequestro più ingente di cocaina: ben 861 involucri singoli contenenti complessivamente circa 500 grammi di "polvere bianca" trovati negli indumenti di una etiope di 40 anni con precedenti. In suo possesso, durante la perquisizione, sono stati trovati anche 180 euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività da lei svolta. Poco dopo, i Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca hanno sorpreso in azione un'altra donna pusher, una romana di 42 anni con precedenti, che in via dell'Archeologia stava smerciando altre dosi di cocaina.

In via Porto Empedocle, i militari di Tor Vergata hanno arrestato uno spacciatore romano di 29 anni, con precedenti, sorpreso a vendere dosi di cocaina a due clienti, entrambi romani di 39 e 40 anni. Nel corso della perquisizione sono state sequestrate altre 3 dosi di cocaina e denaro contante provento della pregressa attività di spaccio. Gli acquirenti sono stati segnalati all'Ufficio Territoriale del Governo in qualità di assuntori di droghe. Poco più tardi, all'altezza della fermata metro C Bolognetta, un'altra pattuglia della Stazione Roma Tor Vergata, ha arrestato un cittadino del Gambia di 28 anni. L'uomo è stato bloccato subito dopo aver ceduto un involucro ad un altro soggetto. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire 23 dosi di marijuana.

I Carabinieri della Stazione San Basilio hanno arrestato un 42enne romano, già conosciuto alle forze dell’ordine, sorpreso in via Corinaldo mentre stava piazzando 7 dosi di cocaina e qualche grammo di hashish. In via Augusto Vera, infine, i carabinieri dell'Eur hanno arrestato un ragazzo romano di 19 anni, con precedenti. Il giovane, controllato dopo essere stato notato in atteggiamento sospetto in strada, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish in tasca. Le verifiche sono state estese anche all'abitazione in cui vive dove, all’esito della perquisizione, sono stati sequestrati oltre 55 grammi di hashish, qualche dose di marijuana e circa 500 euro in contanti, frutto della sua attività di pusher.