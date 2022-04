Spaccio a Roma nord, presa la banda di pusher che usava taser e mazze

Un gruppo di pusher armato di taser, mazze e bastoni. È quanto hanno sgominato, dopo una mirata indagine a Roma nord, gli agenti della Polizia Locale dell'unità sicurezza pubblica ed emergenziale.

Dopo giorni di attenta osservazione e servizi di appostamento, ieri pomeriggio l'intervento dei caschi bianchi, avvenuto durante uno scambio di sostanza stupefacente. Fermati tre ragazzi, di età compresa tra i 19 e 21 anni, uno di loro è stato trovato in possesso di un panetto di hashish , oltrechè di una somma ingente di denaro. Risaliti alla base dello spaccio, un appartamento che i tre condividevano nella zona, gli agenti procedevano alla perquisizione dell'alloggio, nonché dei veicoli in loro possesso.

All'interno dell'appartamento venivano rinvenuti e sequestrati circa 60 panetti di hashish colombiano, già confezionati e pronti per lo spaccio, per un totale di oltre 6 chili di sostanza, unitamente ad una somma di denaro in contanti, per un importo superiore a 10mila euro. Trovati e posti sotto sequestro anche due bilancini con accessori per il confezionamento, una macchina conta banconote, una replica di pistola, simile a quelle in uso alle forze dell’ordine e priva di tappo rosso, munizioni, tre taser, tirapugni, bastoni, mazze e spray urticanti.

I tre ragazzi, di nazionalità italiana, sono stati arrestati e tradotti immediatamente in carcere: dovranno rispondere all'autorità giudiziaria dei reati per la detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.