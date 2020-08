Lancia sedie e tavoli contro i clienti di un bar, poi ferisce due poliziotti

Prima ha danneggiato la vetrina di un fioraio, quindi ha iniziato a lanciare sedie e tavoli di un bar contro gli avventori dello stesso locale commerciale. Infine ha aggredito gli agenti di polizia intervenuti.

E' successo a Fiumicino. A dare l'allarme, lunedì, sono stati alcuni residenti. L'uomo, romano di 51 anni, si era appena allontanato sulla sua bicicletta quando gli agenti del commissariato Fiumicino, sono arrivati davanti al bar: raccolte le descrizioni, si sono messi sulle tracce del 51enne scovandolo poco dopo nei pressi del canale.

Alla vista dei poliziotti l'uomo è saltato giù dalla bici e ha iniziato prima ad inveire contro di loro e a minacciarli, per poi passare alle vie di fatto aggredendoli fisicamente con calci e pugni.

Bloccato, è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale nonché per danneggiamento aggravato; gli agenti sono stati in seguito visitati presso il Nucleo Cure Primarie di Fiumicino e refertati entrambi con 7 giorni di prognosi.