Scuola Contardo Ferrini, il cantiere manda in tilt il traffico. Il Municipio: "Iniziato in ritardo per motivi burocratici"

Genitori furiosi contro il cantiere che occupa l'intero ingresso della scuola d'infanzia primaria "Contardo Ferrini" in via di Villa Chigi. I lavori, iniziati poco prima dell'inizio dell'anno scolastico 2021/2022, hanno come obiettivo il restyling totale del marciapede, creando così un accesso più sicuro alla scuola per bambini e genitori.

La presenza delle transenne e dei mezzi a lavoro, però, creano disagi al traffico e costringono i genitori ad assembrarsi di fronte al portone: "Oggi hanno ben pensato di chiudere anche l’altro lato del piazzale - racconta una mamma -, cosicché le macchine non possono né parcheggiare né sostare in doppia fila. Quando piove? Come si farà? Per non parlare dell’assembramento che si crea all’uscita visto che i genitori non hanno lo spazio per sostare".

Roma Today ha chiesto un commento a Valentina Caracciolo, presidente della commissione Lavori Pubblici e Mobilità del II Municipio: "Il cantiere era programmato da tempo - spiega la consigliera Pd - ma poi ci si mette la burocrazia, con i fondi che tardano ad arrivare. Così abbiamo deciso di farli partire comunque. Non c'è stata né trascuratezza né cattiva volontà". I lavori, che vengono svolti dalla ditta Vae Srl, dovrebbero finire entro il 28 novembre.