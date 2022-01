Scritta antisemita contro l'ex portiere di un palazzo: "Orgoglioso di essere da sempre antinazista"

"Sono da sempre orgogliosamente antinazista ed antifascista. Quello che hanno fatto al popolo ebreo, la sofferenza che hanno patito quegli uomini e quelle donne non deve essere dimenticata e il ricordo deve essere tramandato alle nuove generazioni affinché quella barbarie che ha riguardato anche nomadi ed omosessuali non si ripeta mai più". A parlare a RomaToday è Carmine Zurolo, ex portiere di una palazzina in zona Piazza Bologna dove la notte dello scorso 17 gennaio è stata fatta una scritta antisemita "Zurolo giudeo".

Un attacco personale all'ex portiere dello stabile che dopo aver prestato servizio nell'immobile per anni è andato via da Roma più di un anno fa. "Mi hanno chiamato i carabinieri lo scorso lunedì comunicandomi della scritta apparsa sul portone del civico 30 di via Eleonora D'Arborea". Un gesto infame, come spiega ancora Zurolo. "Per molti anni sono stato direttore di un giornale del quartiere 'La voce di tutti' e da sempre abbiamo dato ampio risalto ad iniziative come la posa delle pietre d'inciampo ed iniziative per non dimenticara la Shoah e fare in modo che non si ripeta mai più".

Molto provato per l'accaduto, Zurolo ci sottolinea: "A farmi male sono stati molti commenti che ho letto su un post di un gruppo di quartiere dove si sottolinea il fatto che non sia più portiere in quello stabile invece che condannare l'accaduto. Ho fiducia nell'arma dei carabinieri ed ho fiducia che chi abbia fatto quella scritte infamante, non tanto rivolta a me ma a tutto il popolo ebreaico, paghi per questo gesto infame".