Autista chiede di indossare la mascherina, lei prende a sassate bus Atac

Ancora un bus danneggiato a Roma. È avvenuto alle 12.30 di lunedì in via Giovanni Giolitti, dietro alla stazione Termini. Una donna, che ha rifiutato di indossare la mascherina per salire sul mezzo di trasporto pubblico, ha tirato un sasso contro il cruscotto del bus della linea 71 dell'Atac, danneggiandolo.

Il bus, danneggiato, è stato portato in deposito. Nessuno è rimasto ferito. La donna si è allontanata. Sul posto i poliziotti del commissariato Porta Pia.