Sassi contro bus Atac, danneggiato vetro laterale

Un buco sul vetro laterale sinistro. Questo il risultato di una sassaiola contro un autobus Atac che stava rientrando dal servizio al deposito di via Luigi Candoni, alla Muratella. Ad essere preso di mira un mezzo pubblico della linea 719, in servizio la notte di lunedì scorso. All'ultima fermata prima di rientrare nell'autorimessa il lancio di oggetti da parte di ignoti, che oltre ai danni all'autobus non ha ferito nessuno.

A richiedere l'intervento al 112 un dipendente dell'azienda municipalizzata in servizio al deposito di via Candoni. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del commissariato San Paolo di polizia che hanno accertato il danneggiamento di un finestrino laterale, trovando il sasso che ha provocato il buco nel vetro. Ascoltata la testimonianza dell'autista gli investigatori sono a lavoro per ricostruire l'accaduto.

L'ennesimo lancio di sassi contro i bus della rimessa di via Luigi Candoni ha trovato il commento di Marco Palma, consigliere al municipio Roma XI Arvalia: "Episodi che purtroppo si ripetono sistematicamente da oltre dieci anni. Oltre ad inviare un esposto allo Spresal della Asl rinnoverò la richiesta già presentata alle giunte precedenti, di una seconda strada di accesso e di uscita riservata all’Atac ed al suo personale in direzione via Portuense. L’ho chiesto oltre che per motivi di sicurezza anche per evitare in caso di incidente o di incendio della vegetazione circostante che dal deposito di Candoni non possa uscire nessuna vettura in servizio, provocando un evidente danno sotto diversi profili".