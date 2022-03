Movida, chiusi due mini-market a San Lorenzo: 90 le persone controllate

Due locali chiusi, tre sanzionati, 90 persone controllate. E' questo il risultato dei controlli nella zona di San Lorenzo, effettuati venerdì 25 marzo dal commissariato di zona con l'ausilio del reparto mobile, della polizia locale di Roma Capitale con una sezione operativa dell'ufficio di Gabinetto e della stazione Mobile Camper.

Due locali chiusi a San Lorenzo

La Questura ha messo nel mirino nello specifico i cosiddetti esercizi di vicinato, i mini-market coinvolti dall'ordinanza sindacale che ne decreta la chiusura alle 22 durante i fine settimana: 3 sono stati sanzionati per aver venduto alcolici oltre l'orario stabilito, mentre uno è stato chiuso per 7 giorni ai sensi dell'ex articolo 100 del Tulps. Un altro, invece, rimarrà chiuso per 3 giorni a causa della violazione della normativa di contrasto alla diffusione del Covid-19. Tre persone sono state multate dagli agenti per consumo di alcol in strada e fuori l'orario consentito. In totale sono state controllate 90 persone e 9 attività, oltre a 10 verbali elevati per violazione del condice della strada.

Locale sanzionato a Barberini

I carabinieri del comando provinciale di Roma, invece, coadiuvati dai colleghi del Nas, il 25 mattina hanno sanzionato per complessivi 1.000 euro un locale in zona Barberini, in pieno centro, per precarie condizioni igienico-sanitarie. I controlli sono stati estesi anche all'area metropolitana: a Tivoli i militari della compagnia locale hanno controllato 57 persone, 6 delle quali sanzionate per non utilizzo della mascherina FFP2 al capolinea dei bus in arrivo da Roma e nelle vicinanze di attività commerciali. Tre non avevano il green pass. A Marino la compagnia di Castel Gandolfo, durante i controlli di routine, ha multato per 600 euro la titolare di una rivendita di articoli per la casa perché sorpresa a lavorare senza certificazione verde.