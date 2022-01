"C'è un cadavere nel parco", agenti intervengono e salvano la vita ad un ragazzo

Lo hanno trovato privo di sensi con il volto in una pozza di fango in fin di vita. A salvare la vita ad un ragazzo gli agenti di polizia. L'intervento in un parco alla Marranella, nel quadrante sud-est della Capitale nel primo pomeriggio dello scorso lunedì.

Il salvataggio poco dopo le 15:30 quando al 112 è arrivata una chiamata da una persona che, passando nel parco Almagià, ha segnalato la presenza "di un uomo a terra privo di vita". Richiesto l'intervento ai soccorritori nell'area giochi compresa fra via Zenodossio, via Giovanni Maggi e via Pietro Ruga sono quindi intervenuti gli agenti del commissariato Torpignattara che sono poi stati affiancati da un'ambulanza che aveva ricevuto la medesima richiesta d'intervento.

Scortata l'ambulanza nel traffico con sirene e luci d'emergenza accese i due poliziotti hanno notato da subito un ragazzo riverso al suolo vicino una panchina, in posizione prona con il volto nel fango. Compresa l'emergenza hanno quindi scavalcato una siep ed hanno soccorso il ragazzo con delle prime manovre salvavita.

Con volto e labbra cianotiche, con difficoltà a respirare a causa della terra ingerita, gli agenti lo hanno quindi messo su un fianco e gli hanno alzato il capo per impedire che soffocasse. Una manovra provvidenziale che però non è bastata. Poco dopo nel parco è quindi entrato il personale dell'ambulanza che dopo averlo rianimato ha trasportato d'urgenza il ragazzo al vicino ospedale Figlie di San Camillo-Vannini.

In condizioni gravi l'uomo è stato poi identificato in un 31enne romano di fatto senza fissa dimora. A causargli il malore un mix di farmaci e sostanze stupefacenti che lo hanno portato in overdose. A salvarlo da morte certa gli agenti intervenuti tempestivamente nel parco della Marranella.