Linea Roma-Firenze: inconveniente tecnico ad un treno, disagi per i pendolari e ritardi fino ad 80 minuti

Trentuno treni interessati e ritardi fino ad 80 minuti. Disagi per i passeggeri della linea Alta Velocità Roma-Firenze a causa di un incoveniente tecnico ad un treno. Il problema, con successivo rallentamento del traffico ferroviario, a partire dalle 11:15. Come informa Rfi a fermarsi un treno in linea in direzione del capoluogo toscano fra Bivio/PC Settebagni e PC Capena.

In attesa dell'intervento dei tecnici di Rfi i treni hanno quindi cominciato ad accumulare ritardi, sino alle 12:10, con la risoluzione del guasto e la circolazione in graduale ripresa. Tante le corse interessate dai ritardi con rallentamenti sino ad oltre un'ora (80 minuti) per 27 treni Alta Velocità, 5 treni Regionali e 1 treno Intercity.