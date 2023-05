Guasto a un treno: ritardi fino ad 80 minuti sulla linea alta velocità Roma-Napoli

Oltre un'ora di ritardo, per la precisione 80 minuti. Disagi per gli utenti dei treni della linea alta velocità Roma-Napoli a causa di un inconveniente tecnico a un treno. Come informano da Rfi il problema è avvenuto alle 13:05, con conseguente circolazione ferroviaria rallentata tra Anagni e Labico, nelle province di Frosinone e Roma, in direzione della Capitale.

Intervenuti i tecnici di Rfi, alle 14:40 la circolazione dei treni AV è tornata progressivamente alla normalità, dopo la risoluzione del guasto. Effetti sulla mobilità ferroviaria: "rallentamenti fino a 80 minuti per 10 treni Alta Velocità".