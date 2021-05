Rissa in piazza Bologna, aggrediti e pestati dal branco: due feriti. Uno è grave

Una vera e propria rissa furibonda andata in scena nel tardo pomeriggio di sabato in piazza Bologna. A finire nei guai tre romani tra i 22 e i 23 anni arrestati per resistenza, minacce, lesioni a pubblico ufficiale e lesioni gravi.

Ad arrestarli, a piazza Bologna, quattro agenti della Polizia di Stato liberi dal servizio rispettivamente in forza presso il commissariato S.Lorenzo, Porta Pia, Tor Carbone e piazza Dante di Napoli. I tre ragazzi, sono stati arrestati perché senza apparente motivo hanno aggredito due ragazzi, di 31 e 26 anni causando loro ferite giudicate guaribili nel primo caso con 7 giorni e nel secondo, a causa di una frattura mandibolare con 30 giorni. Nel corso dell'intervento il poliziotto in servizio a Napoli è stato ferito e refertato con 3 giorni di prognosi.